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ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 105 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Eylül-6 Ekim haftasında önceki haftaya göre 5 adet azalarak 497'ye düştü.

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