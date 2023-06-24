İstanbul

Wagner grubunun Rus yönetimine isyan çıkarmasının ardından olayın sıcaklığı sürerken, çarpıcı iddilar da gelmeye devam ediyor.

BAÜ Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Wagner grubunun Moskova’ya ve Volgograd ilerlerken işin aslının görünen gibi olmadığını belirtti. Ağar, "Wagner güçlerinin hedeflerinden birisinin “Kafkaslar Kapısı” diye anılan Krasnodar." bölgesi olduğunu iddia etti.

Ağar, resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer vererek, kritik noktaları gösteren iki harita paylaştı:

"Biz görünenlerle oyalanırken…

Prigojin ve Wagner’in ne yapmaya çalıştığına dair bir öngörüm:

Prigojin sadece Moskova’ya ve Volgograd’a yürümeye çalışmıyor.

Cepheye ve Kırım’a giden ikmal yollarını, kritik noktaları, üsleri ve yığınakları ele geçirmeye çalışıyor. Wagner güçlerinin hedeflerinden birisi “Kafkaslar Kapısı” diye anılan Krasnodar.

Krasnador Kırım Köprüsünün hemen doğusunda.

Wagner güçlerinin askeri eğitim merkezi zaten Klasnodor’da. Yani Kafkaslar Kapısında!

Wagner Ukrayna’ya cepheli Güney Rusya’nın tamamını, özellikle Kırım’ı (Karadeniz’in önemli bir kısmını) ve Kafkaslar Kapısını kontrol altına almaya çalışıyor.

Rusya ile Kırım, Karadeniz, Kafkas geçişi arasına Prigojin ve Wagner giriyor. Bütün bunları kimin adına ve neden yapıyor? Çok anlamlı ve “DERİN” iki harita…"

Haber: Ayşegül Bedir Akosman