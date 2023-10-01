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Düziçi Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

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