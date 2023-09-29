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Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediye lerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

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