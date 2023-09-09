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AfB'nin, Avrupa Birliğinden sonra G20'ye daimi üye olan ikinci bölgesel blok olması konusu yaygın destek görüyordu.

Modi, başkent Yeni Delhi'deki zirvenin açılış konuşmasında, " Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 üyelerinin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını belirtmişti.

AfB'nin G20'ye tam üyeliğini uzun süredir savunduklarını kaydeden Mahamat, "Üyelik, kıtanın savunma ve küresel zorluklarla başa çıkması konusunda büyük bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahamat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, G20 üyelik kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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