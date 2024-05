BMI Business School'dan yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının bugünü ve geleceğinin "Re-Innovating In the Age Of AI" temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul'da misafirlerini ağırlayacak.

Zirve, aynı zamanda "En Etkin 50 Teknoloji Lideri"nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı zirvede, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak.

Etkinlikte, bilişim kurulu başkanlarının (CIO) gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan "akıllı şehirler" de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC'nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global öncülerinden Hazem Galal da zirvede bulunacak.

Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

Zirvenin bu yılki farklı panellerinde 20'nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak.

Vestel Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, "mobilite" konusunda, Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise "Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve AR-GE'nin Önemi" başlığında görüşlerini aktaracak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması"na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında bulut teknolojileri, yapay zeka, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.