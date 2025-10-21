İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

849 liradan başlayan indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

İndirimli biletler, 1 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli olarak satışa sunuldu.

İndirimli 'basic' biletler, sadece AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.









Muhabir: Kenan Irtak