ANTALYA (AA) - Almanya'da uzun yıllar kamu sektöründe çalışan Vogel çifti, 36 yıl önce tatil için ilk defa ziyaret ettikleri Alanya'ya hayran kaldı. Alman çift, emekli olduktan sonra yılda birkaç kez ilçeye gelerek tatil yapmaya başladı.

Vogel çifti, her yıl geldikleri Oba Mahallesi'ndeki otelin çalışanları tarafından özel ilgi görüyor. Yürümekte zorluk çeken Gerhard Vogel, otel personeli tarafından plaja götürülüyor, sabah kahvaltısı için restorana getiriliyor ve kahvaltısı garsonlar tarafından masalarına servis ediliyor.

Gerhard Vogel, AA muhabirine, Alanya ile tanışmalarının 1989 yılında kızlarının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

İlk yıllarında bir hafta boyunca turlara katılarak Türkiye'yi gezdiklerini belirten Gerhard Vogel, Nevşehir ve Kırşehir gibi kentlere uğrayıp çeşitli etkinliklere katıldıklarını ifade etti.

Türkiye'yi ve Alanya'yı çok beğendiklerini dile getiren Vogel, 'İnsanların sıcak ve samimi davranışlarını çok sevdik. İklimi de bizim için mükemmeldi. O günden sonra başka yere gitmedik.' dedi.

Vogel, yılda iki kez Alanya'ya tatile gelmeye başladıklarını, emekli olduktan sonra ise ilçeye daha sık geldiklerini ifade etti.

Eskiden tatil için ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini tercih ettiklerini anlatan Vogel, 'Şimdi yılda 5 kez geliyoruz ve ortalama 4-5 hafta kalıyoruz. Şimdiye kadar 101 kez geldik. Sağlığımız el verdikçe Türkiye'ye gelmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

Başka ülkeleri de ziyaret ettiklerini ifade eden Vogel, ancak insanlarının iyiliği ve güzelliğinden dolayı Alanya'yı tercih ettiklerini vurguladı.

Reate Vogel de Alanya'ya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, 'Yılda en az iki kez geliyoruz. Sağlığımız el verdiği sürece Alanya'ya gelmeyi planlıyoruz.' dedi.

Vogel çiftini ilk geldiği yıllarda otelinde konuk eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Bozdoğan ise Alman çiftin Alanya'ya olan sevgisinin örnek olduğunu söyledi.

Gerhard Vogel ve eşinin ilk olarak 1989 yılının ağustos ayında Alara bölgesine tatile geldiklerini anlatan Bozdoğan, 'Misafirperverliğimizi çok sevdikleri için ertesi yıl tekrar geldiler. 1991'den itibaren de işlettiğim otele her yıl düzenli olarak tatile gelmeye başladılar. Otelimi kapatınca da çok sevdikleri Oba Mahallesi'ndeki yeni bir otelde konaklamaya başladılar.' dedi.

Bozdoğan, Vogel çiftinin zamanla Türk kültürünü benimsediklerini ve Türkiye'ye büyük bir sevgi beslediklerini kaydederek, 'Emekli olduktan sonra yılın 3-4 ayını burada geçiriyorlar hatta bana sık sık 'Burada yaşamak, Türklerle birlikte olmak hatta burada ölmek bile çok güzel' diyorlar.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Kurt