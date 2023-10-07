Ankara

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Erdoğan'ın, salona gelişi esnasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı seslendirildi.

Daha sonra "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

300 yabancı davetli katıldı

nkara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti.

Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 200 siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Ankara'da görev alan büyükelçilerin de katıldı kongrede Almanya, ABD, Belçika, İngiltere ve KKTC AK Parti yurt dışı temsilcileri ile Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de de katıldı.

10 siyasi partinin temsilcileri katıldı

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip etti.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Ankara İl Başkanı Hakan Ural, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Dilek Keskin, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal, Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Şehzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sedat Aksakallı ile Burak Akburak, MHP Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç ve İsmail Özdemir, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin, Mehmet Fatih Uğurlu ile Cengiz Zor katıldı.

Genel başkan ve yönetim organları için oylama başladı

Delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunduğu kongrede, partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Kongrede, listenin okunmasının ardından genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

Buna göre, MKYK asıl üye adayları şöyle:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasir Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

MKYK yedek üyeliği adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Fehmi Küpçü, İsmail Kaya, Jülide İskenderoğlu, Kasım Bostan, Burhan Çakır, Mehmet Karabay, Mücahit Yanılmaz, Şevki Şar, Mehmet Ali Okur, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Mehmet Umur, Murat Çiçek, Harun Armağan, Aişe Nur Nacar, Sevde Sena Dağlı, Serpil Yılmaz, Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas, Barış Özerol, Meryem Sürmen, Ensar Topçu, Osman Ağzıkara, Ekrem Görçeker, Ceren Tuncer, Muhammet Ali Uçar, Harun Çelik, Funda Akyol, Mustafa Hasgül, Sümeyye Esenyel, Mahmut Emin Mollaoğlu, Cansın Yılmaz Yaşar, Fatime Yurdunuseven, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Ali Kurt."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinde, Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Vahit Atalan, Salih Çetinkaya, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'ın isimleri yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyeleri ise İsmail Can Gökbudak, Engin Telli, Aydoğan Ahı Akın, Mehmet Kırmız, Yıldız Kara,

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği adayları Cemal Bekle, İffet Polat ve Tülay Kaynarca olurken, yedek üyeler ise Kemalattin Yılmaztekin ve Enes Şiman oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliği için adaylar Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar olurken yedek üyeler ise Hilmi Gökçınar ve Osman Karaaslan oldu.