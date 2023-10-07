Ankara

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.