Ankara
Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.
Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.
Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.
Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.
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