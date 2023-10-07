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Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

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