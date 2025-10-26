ANKARA (AA) - Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesinin 'Terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemi olduğunu belirtti.

PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesinin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yol haritasının ana başlığı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

'Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası 'Terörsüz Türkiye' hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan 'terörsüz bölge' hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.'

'Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla oluşan stratejik politik zeminin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesinin zamanın ruhuna uygun ve Türkiye'nin etrafındaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa ettiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Yüce Meclis'in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane 'siyasal özne'sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz. Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasi zenginliğin 'devletimizin nitelikleri'ne ve 'milletimizin değerleri'ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.'

'Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir'

Çelik, süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir.'

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: 'Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.' ifadelerini kullandı.

Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, milletin desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.

Son dönemdeki açıklamalar ve atılan adımları, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

'İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz, kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: 'Terörden arınmış güçlü Türkiye, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir.'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye, sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. ' ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal'den yaptığı açıklamada, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakmaya devam etmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

'Milletimizin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletimizin kararlılığının sonucu ulaştığımız bu evreyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize daha da yaklaşmış durumdayız. Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız.

Şüphesiz 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz. Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.'

AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir.' ifadesini kullandı.

İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı.

Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir, Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün.'





