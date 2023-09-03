İstanbul

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ikinci yarısında oyundan düştüklerini ifade etti.

İki takımın oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, sahada iyi bir mücadele gördüğünü belirterek, "Maçın ilk yarısını planladığımız gibi topa sahip olarak tamamladık. İkinci yarı ise oyundan düştük. Pendikspor, ikinci yarı çok daha fazla hücum yaptı. Buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Bence iki takımda bir puanı hak etti." ifadelerini kullandı.

Hücumda sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Erdoğan, "Sakatlıklar bizi çok etkiliyor. Milli takım arasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü performansımız yetmez ama daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Transfer daha resmiyet kazanmadığı için açıklama yapmak istemiyorum. Tayfur, iyi bir oyuncu ve Beşiktaş'ta iyi işler yaptı. Karakterli ve kaliteli bir futbolcu. Ben Tayfur'a onunla çalışmak istediğimi söyledim. Süreci takip edeceğiz. Eğer bu iş olmaz ise onunla devam etmek isterim." diye konuştu.

AA