Haber: Damla Oya Erman

Alaska Volkan Gözlem İstasyonu (AVO), yerel saatle Cuma günü saat 14:00'te zirve yapan sismik titreşimin azalmaya başladığını ve şu an düşük seviyelerde olduğunu belirtti.

Yanardağın yüksek sismik aktivite döneminde sürekli bir kül sütunu ürettiği ve bu sütunun kuzeydoğuya doğru sürüklendiği ifade edildi.

Şu anda, deniz seviyesinin 9 bin metre üzerindeki meteorolojik bulutların yanardağı ve potansiyel kül bulutunu gizlediği belirtildi.

AVO en sonki danışmanlık raporunda, "Bu azalan sismiklik döneminde düşük seviyeli kül üretiminin devam ediyor olabileceğini” ekledi.

Yanardağın Cuma günkü patlama aktivitesi AVO'yu volkan alarm ölçeğinde Renk Kodunu ve Uyarı Seviyesini Kırmızı/Tehlike olarak yükseltmeye sevk etti.

Bu seviye daha sonra Turuncu/Gözlem seviyesine düşürüldü.