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61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını erdi. Da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

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27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan Da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda Da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Yılport Samsunspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

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