Albümün dinleyicilerin beğenisine sunulan çıkış parçası 'Kan Revan', video klibiyle birlikte tüm dijital müzik platformlarında yayında.

'Kan Revan' teklisinin sözleri grubun aynı zamanda vokali olan Onur Çobanoğlu'na, bestesi ve aranjesi ise Alkera elemanlarının tümüne ait.

Davul kayıtlarının İstanbul North Müzik Stüdyoları'nda Semih Soyaltın, Serhat Soyaltın, Gökhan Manav, Efe Aydoğan tarafından, diğer kayıtların ise Alkera’nın kendi stüdyolarında yapıldı. Albümde mix ve mastering aşamalarını ses mühendisi olarak Ertuğrul Gül tamamladı.

Kan Revan: Konsept albümde yer alan ana karakterimizin bütün iyi ve kötü duygularını, kendi içindeki kötüyle mücadelesini ve ona teslim olma dürtüsüne karşı duruşunu anlatan, yanlışın da "bize" ait olduğunu öne süren bir deneyim. Albümdeki karakter aslında herhangi bir insan...

MOİ sahnede çekilen, grubun performans görüntülerinden oluşan ‘Kan Revan’ın video klibinin yönetmenliğini Sarper Karataş üstlendi. Kurgu ve color aşamaları, Ali Göktürk ve Okan Heptaş(Flod) tarafından yapıldı. Teklinin kapak tasarımı ise Özkan Durakoğlu tarafından gerçekleşti.