Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli törene sanat, medya ve spor camiasından pek çok ünlü isim katıldı. Ceyhun Yılmaz ve Sevtap Gül'ün sunuculuğunu üstlendiği törende; Müjdat Gezen, Acun Ilıcalı, Norm Ender, Alişan, Ziynet Sali, Mert Demir, Fatih Kısaparmak, Hasan Can Kaya ödül alan isimler arasındaydı.

Norm Ender Sahnede 'Parla'dı

En İyi Rap Müzik Sanatçısı ödülünün sahibi olan Norm Ender, ödül konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bestelediği Parla isimli marşı yüzlerce kişilik koroyla söyledi. Salondaki misafirlerin hep bir ağızdan ayakta eşlik ettiği performans dakikalarca alkışlandı.

Acun Ilıcalı'ya En İyi TV Kanalı Ödülü

En İyi TV kanalı ödülünün sahibi TV8 kanalının sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı oldu.

Müjdat Gezen'e En Çok İzlenen YouTube Programı Ödülü

Usta sanatçı Müjdat Gezen Müjdat Gezen ile Bizim Ev ile 'En Çok İzlenen Youtube Programı' ödülü aldı.

Ödül alanlar listesi;

En İyi Rap Müzik Sanatçısı - Norm Ender

En İyi Sinema Filmi - Kolpaçino 4 / 4’lük

En İyi Erkek Türk Pop Müziği Sanatçısı - Mert Demir

En İyi Kadın Türk Pop Müziği Sanatçısı - Ziynet Sali

En Çok İzlenen Youtube Programı - Müjdat Gezen ile Bizim Ev

En İyi Fantezi-Arabesk Müzik Sanatçısı - Alişan

En İyi Grup - Manga

En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı - Coşkun Sabah

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Fatih Kısaparmak

En İyi TV Kanalı - TV 8 – Acun Ilıcalı

En İyi Erkek Oyuncu - Furkan Andıç

En İyi Kadın Oyuncu - Nilsu Berfin Aktaş

En İyi Komedyen - Hasan Can Kaya

En İyi TalkShow - Hasan Can Kaya - Konuşanlar

En İyi Stand-Up Yasemin Sakallıoğlu

En İyi Magazin Haber Sayfası - muhabironline

En İyi Şarkı - Semicenk feat. Doğu Swag – Pişman Değilim

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu - İbrahim Büyükak

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Büşra Pekin

En İyi TV Program Sunucusu - Aslı Şafak

En İyi Alternatif Müzik Grubu - Madrigal

En İyi DJ - Faruk Sabancı

En İyi Rap Şarkı - Rapy – Geçmişten Yükler

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı - Mustafa Mert Koç

En İyi Düet - Ece Mumay & İlyas Yalçıntaş - Şahit

En İyi Kadın Modacı - Gülşah Saraçoğlu

En İyi Erkek Modacı - Kemal Doğulu

En İyi Haftasonu TV Programı - Oylum Talu

Meslekte 35.Yıl Özel Ödülü - Erol Köse

Kayahan Özel Ödülü - Beste Açar

En İyi RNB/Hiphop Sanatçısı - TheUmutMusic

En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı - Elif Buse Doğan

En İyi İçerik Üreticisi - Murat Soner

En İyi Üniversite Radyosu - Akdeniz Üniversitesi (Üni FM)

En İyi Radyo Programcısı - Cem Arslan

En İyi Ulusal Radyo - Number1 Türk FM

Gelecek Vaadeden Sanatçılar - Orkun Yorulmaz & Coşkun Yorulmaz

Maltepe Üniversitesi Tiyatro Özel Ödülü - Ceyhun Fersoy

Maltepe Üniversitesi Spor Programı Özel Ödülü - TRT Spor Yıldız Kanalı Adım Adım Program

En İyi Dijital Radyo - Radyo Müzik Habercisi adına Prof.Dr.Michael Kuyucu

En İyi Yerel Radyo - Balıkesir Radyo Venüs, Aydın Maraton FM, Aksaray’ın Sesi Radyosu, Radyo Gold