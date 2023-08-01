Haber: Damla Oya Erman

Yeni bir araştırmada, mevcut hipertansiyonu olmayan erkek ve kadınlarda dahi, sadece bir alkol tüketimi bile sistolik kan basıncını artırıyor. Araştırma, alkolün sistolik kan basıncı üzerindeki olumsuz etkisinin yıllar içinde arttığını gösterdi. Günde az miktarda alkol içen erkeklerde de düşük, yani diyastolik kan basıncının arttığı görüldü.

Bu çalışmada, Japonya, Güney Kore ve ABD'de 1997 ile 2021 yılları arasında yapılan yedi çalışmanın verileri incelendi. 20 ila 70 yaş arasında, alkolizm, aşırı alkol tüketimi, kardiyovasküler hastalık, diyabet veya karaciğer hastalığı tanısı almamış 19,000'den fazla yetişkin, ortalama beş yıllık bir süre boyunca takip edildi.

Katılımcılara başlangıçta tipik alkol alımı soruldu ve bu bilgiler farklı ülkelerdeki "standart içki" olarak kabul edilen alkol gramına dönüştürüldü. Araştırmacılar, alkol alımının kan basıncı üzerindeki etkisini zamanla çeşitli miktarlarda alkol tüketen katılımcıların verilerini kullanarak inceledi.

Ortalama olarak günde 12 gram alkol veya bir ABD standart içkisinden daha az tüketmek, ortalama beş yıl içinde sistolik basıncında 1.25 mm Hg'lik küçük bir artışa neden oldu. Ancak, günde 48 gram alkol veya neredeyse 3.5 standart ABD içkisi tüketenlerde sistolik kan basıncı, aynı süre zarfında alkol tüketmeyenlere göre neredeyse 5 mm Hg yükseldi.

Araştırmacılar, alkolün kan basıncı üzerindeki etkisinin, çalışma başladığında zaten yükseliş eğiliminde olan kişilerde daha da belirgin olduğunu buldu. Araştırmacılar, alkolün kan basıncına etkisinin, düşük düzeyde alkol tüketimi dahi olsa olumsuz olduğunu ve alkol tüketimini sınırlandırmanın ve mümkünse tamamen kaçınmanın tavsiye edildiğini vurguladılar.