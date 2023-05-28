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"Perfect Days" filminde oynayan Koji Yakusho "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne, Merve Dizdar da "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filminde "Nuray" karakterini canlandırıyor.

"Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü"nü ise "Far" filmiyle Gunnur Martinsdottir Schlüter aldı.

"En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi "The Pot-au-Feu" filmiyle Tran Anh Hung oldu. "Jüri Özel Ödülü", "Fallen Leaves" filmiyle Aki Kaurismaki'ye gitti.

Festivalde, yönetmen Jonathan Glazer, "The Zone of İnterest" filmiyle "Büyük Ödül"e layık görülürken, "En İyi Senaryo Ödülü" Hirokazu Kore-eda'nın çektiği "Monster" filmine verildi. "Monster" filminin senaryosunu Yuji Sakamoto kaleme aldı.

PARİS AA- 21 film arasından seçilen yapıt, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, 23 Ağustos'ta Fransa'da gösterime girecek.

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