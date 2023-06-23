İSTANBUL- Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sanata ve sanatçıya verdiği destek ile 2016 yılında başlayan, eserleri DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan sanatçılara Çeşme Altın Yunus’ta, halka açık atölyelerde çalışma fırsatı sunarak sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle buluşturan Altın Yunus Resim Atölyeleri’nin 2023 yaz dönemine 30 genç sanatçı katılıyor.

Yedi yılda 94 sanatçının katılım gösterdiği Altın Yunus Resim Atölyeleri’nin 2023 yaz dönemi altı grup halinde düzenleniyor. Altın Yunus Sanat Sokağı’nda düzenlenen ve eserleri DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan sanatçıların çalıştığı atölyeleri, gün içinde sanatseverler de ziyaret ederek sanatçıların çalışmalarını izleme fırsatı buluyor. 15 Eylül’e kadar devam edecek atölyelere katılan sanatçılar, Çeşme Altın Yunus’un misafiri olarak ağırlanıyor

HABER: ERCAN AYDIN