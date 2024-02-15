Haber: Damla Oya Erman

La Prele Mamut sitesi, bir alt-tüylü Kolumbiya mamutunun öldürüldüğü veya parçalandığı korunmuş kalıntıları içeriyor ve hayvanın parçalandığı bir av kampının izlerini taşıyor.

Yayınlanan sonuçlara göre, Scientific Reports dergisinde yer alan yeni kazılar, bir Ters lale boncuğunun ortaya çıkarıldığını gösteriyor. Bu boncuk, bir tavşan kemiğinden yapılmıştı.

Boncuk, 7mm uzunluğunda ve 1,6mm genişliğindedir ve kıyafetlerde dekoratif bir öğe olarak giyildiği tahmin edilmektedir. Boncuğun her iki ucu da düzeltilmiş ve cilalanmıştır, yüzeyi ise kırmızı okra tabakası ile kaplanmıştır.

Kazılarda bulunan oluklar, insanlar tarafından taşlar veya dişlerle oluşturulmuş gibidir. Kemik boncuğunun kökenini belirlemek için UW araştırmacıları, kemik kolajenini bir kütle spektrometresi analizi yapmak için kullandılar.

Bu analiz, tavşan kemiğinin metapodyal veya proksimal falanks olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre: "Bu bulgu, özellikle yaklaşık 12.000 yıl önce belirgin olan Kuzey Amerika'daki bir tarih öncesi döneme atıfta bulunan Clovis dönemi sırasında tavşanların kullanımı için ilk güvenilir kanıttır. Bu dönem, özgün taş aletlerin keşfedildiği New Mexico'daki Clovis arkeolojik alanından adını almıştır."