İSTANBULBIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,54 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. En fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 2,94 ile "metal ana sanayi" oldu.Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) geçen aya göre gerilemesinin ardından en düşük 80.650,39 puana kadar geriledi. Endeks, ikinci seansta ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile yükselişe geçerek 81.504,31 puana kadar çıktı.Analistler, Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin yurtiçi piyasaları da desteklediğini, ancak cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde hareketlerin sınırlı kaldığını ifade ediyor.BIST 100 endeksinin 81.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 82.000 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, yarın ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri verisinin yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.Serbest piyasada dolar 2,6040, Avro ise 2,8040 liradan satılıyor.