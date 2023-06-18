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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı
Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde ikinci maçlar sona erdi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol A Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı Alican Kuruyamaç, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 4-0 yendi.

Türkiye ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilmişti.

Uluslar A Ligi'nde 6 puanla İngiltere lider, ikinci Polonya ile üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin 3'er puanı bulunuyor. İspanya ise henüz puan alamadı. .

Türkiye, son maçında ev sahibi Polonya ile oynayacak.

AA