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Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City ise sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off şansını kıl payı kaçırdı.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün kiralık olarak formasını giydiği Leicester City, sezonu şampiyon tamamlayarak Premier Lig bileti almıştı.

30 yaşındaki Okay Yokuşlu , bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıktı ve bir gol attı.

West Bromwich Albion, bu turu geçmesi halinde 26 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak final maçında, Leeds United-Norwich City eşleşmesinin galibiyle Premier Lig 'e çıkmak için karşılaşacak.

İngiltere Championship'te 2023-24 sezonunu 5. sırada tamamlayan West Bromwich Albion , iki ayaklı play-off eşleşmesinde Southampton ile yarı final mücadelesi verecek.

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