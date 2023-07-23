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Yarışmada, "Malzeme Seçimi Ödülü" Bangladeş'ten United International University Mars Rover'ın, "Takım Yapısı Ödülü" ise Gebze Teknik Üniversitesinden GTU Rover takımının oldu.

"Otonom Sürüş ve Kontrol Ödülü"nü Yıldız Teknik Üniversitesinden Yıldız Rover takımı, "Robot Kol ve Zorlu Arazide Sürüş Ödülü" ile "Bilim Ödülü"nü yine Polonya'dan Projekt Scorpio kazandı.

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Yarışmada, Yıldız Teknik Üniversitesinin Yıldız Rover takımı ikinciliğe, United International University'nin UIU Mars Rover Takımı ise üçüncülüğe layık görüldü.

Değerlendirme sonucunda, Polonya Project Scorpio takımı birinci oldu. Polonya takımının fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı kartpostalın, kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek astronotla uzaya gönderileceği belirtildi.

Yarışmacılar uzay koşullarında zor durumlarda ürettikleri çözümlere göre değerlendirildi.

ANKARA AA- "Anadolu Gezegen Gezgini - Anatolian Rover Challenge" adlı yarışmanın, Uzay araştırmalarını yaygınlaştırma çalışmaları yürüten UKET organizatörlüğünde, bu yıl ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT ev sahipliğinde ikincisi düzenlendi.

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