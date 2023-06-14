İstanbul

Başakşehir'deki M. Emin Saraç AİHL'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, imam hatip liselerinin tarihini ve amacını anlattı.

Gül, "Hakikaten iyi ki imam hatipliler var. Sizlerin varlığı ülke adına, inancımız adına, değerlerimiz adına bize güç, kuvvet vermektedir. İmam hatipli olmak demek, Efendimizi kendisine her yönüyle örnek, önder ve rehber kabul etmek demektir. İmam hatipli olmak demek, Kur'an'ı en doğru biçimde anlamaya çalışan, Kur'an'ın hakikatlerine sahip çıkan, o doğrultuda mücadele veren insan demektir." ifadelerini kullandı.

İmam hatiplilerin izlerinin Amerika, Asya, Avrupa'da, tüm yeryüzünde bulunduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Çünkü imam hatiplinin davası, Allah'ın ve resulünün davasıdır. Sizlerin böylesine kıymetli bir davaya mensup insanlar olarak, çok güçlü bir biçimde kendinizi yetiştirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bugün burada Türkiye Münazaraları'nın final bölümüne geldik. İmam hatiplerin dışında Türk milli eğitim sisteminde hiçbir okul türünde olmayan bir çalışma, 11 dilde Türkiye Münazaraları gerçekleştiriyoruz. Değil Türkiye'de, dünyada bile örneği olmayan çok özgün, orijinal bir çalışmayla yüz yüzeyiz. İşte bunu gerçekleştirenleri, imam hatip nesli, sizleri bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum."

Protokol konuşmalarının ardından dereceye girenlere ödül ve madalyaları takdim edildi.

Arapçada birinciliği Beyoğlu AİHL, ikinciliği İstanbul Mehmet Emin Saraç AİHL, üçüncülüğü Tahir Büyükkörükçü AİHL, dördüncülüğü de Pendik Ömer Çam AİHL kazandı.

İngilizcede birinciliğe Ankara Tevfik İleri AİHL, ikinciliğe Kocaeli Mehmet Akif Ersoy AİHL, üçüncülüğe Çamlıca Kız AİHL, dördüncülüğe de Pendik Ömer Çam AİHL layık görüldü.

Türkçe münazarada birinciliği Ankara Prof. Dr. Muhammed Hamidullah AİHL, ikinciliği Ankara Uluslararası Milli İrade Kız AİHL, üçüncülüğü Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin AİHL, dördüncülüğü de Tekirdağ Uluslararası Şehit Münür Alkan AİHL kazandı.

Törende Farsça, Almanca, Çince, Japonca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusçada dereceye giren okullara da ödülleri verildi.

AA