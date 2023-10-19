Otoyolun Ankara İstikameti Gebze kesimi Muallimköy mevkisinde, Ömer Girgen idaresindeki 35 KLU 72 plakalı tır, Şıh Mehmet Baltacı yönetimindeki 27 V 7904 plakalı karton yüklü tırla çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi ve tırların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA