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Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi ve tırların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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