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Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

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