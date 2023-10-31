Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

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Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA