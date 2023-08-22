Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden G.K. idaresindeki 06 CYJ 302 plakalı otomobil, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi mevkisinde H.T. idaresindeki 50 ADC 818 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Bu sırada trafiğin yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 100 metre geride fren yapan R.K. idaresindeki 41 RA 610 plakalı tıra, arkadan gelen R.Y. idaresindeki 50 ABF 878 plakalı minibüs çarptı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan sürücüler R.Y. G.K ve H.T. ile eşi K.T, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA