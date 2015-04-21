Editör: TE Bilisim

İSTANBULÇanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında 23 Nisan'da düzenlenecek Barış Zirvesi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, zirve dolayısıyla alınacak emniyet ve trafik tedbirleri çerçevesinde, 23 Nisan Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda Kadırgalar Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Taşkışla Caddesi trafiğe kapatılacak. Mim Kemal Öke Caddesi'nin alternatif yolu Abdi İpekçi Caddesi, Kadırgalar Caddesi'nin alternatif yolu Bayıldım Caddesi, Taşkışla Caddesi'nin alternatif yolu Bayıldım Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi olacak.