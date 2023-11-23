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B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşu lar arasında tartışma çıktı.

İzmir'de FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen kişi yakalandı

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