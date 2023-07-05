Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir çiftlikte çok sayıda yaban hayvanı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, arama yaptıkları çiftlikte bulundurulması, alınıp ve satılması izne tabi olan çeşitli türlerde 400 kadar kuşun tutulduğunu belirledi.

Çiftlik sahibinin kuşları bulundurmak için gerekli belgelerinin olmadığının tespit edilmesi üzerine aralarında egzotik türlerin de bulunduğu turako, yeşil saksağan, boynuzgaga, siyah kuğu, sülün, tavus ve deve kuşları ile ördeklere el konuldu.

Çiftlik sahibi hakkında idari işlem yapan ekipler, kuşları, yaban hayvanları için yediemin görevi de gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

Hayvanat bahçesinde kendileri için hazırlanan özel alana salınan kuşlara, özenle bakılıyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, gelen hayvanları önce karantina altında tuttuklarını, ardından hayvanat bahçesindeki yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Gelen ördekler arasında dünyanın en ilgi çekicileri arasında yer alan komp ördeğin de bulunduğunu belirten Arsun, "Ördeklerin hemen hemen hepsinin kanatlarının ampute edilmesi bizi üzdü. Hayvanlar tek kanat ve uçma yetilerini kaybetmiş. Besleme ve yuva alanları oluşturarak göletlere yerleştirdik, burada misafir edeceğiz." dedi.

Koruma altında tuttukları hayvanların yanı sıra el konulan hayvanların da bakımını üstlendiklerini ifade eden Arsun, "El konulan hayvanlar arasında bir çift siyah kuğu da yer alıyor. Bu çift de ilgi çekiyor. Türleri tespit edilemeyen kuşlar da var. Onun için üniversitedeki öğretim üyelerinden oluşacak bilirkişiden destek istedik." diye konuştu.

AA