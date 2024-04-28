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Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Törene, şehidin babası Ahmet, annesi Salise, eşi Mısra Özer ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Özer (34) için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

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