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87. dakikada Van de Streek'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ege Bilsel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

55. dakikada Hajradinovic'in ortasına hareketlenen Omeruo'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

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