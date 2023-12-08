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Ligde son 5 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor , iç sahadaki son üç mücadelesini ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 20 puanla 9. sırada girdi.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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