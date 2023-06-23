ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi tarafından yapılacak yaz okulu için merak edilenler tek tek açıklandı. Ders kayıtlarının online olarak yapılacağı belirtilirken kayıt süresinin kesinlikle uzatılmayacağının altı çizildi. AÖF resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile tüm öğrencileri tek tek uyardı. İşte yaz okulu hakkında merak edilen tüm detaylar…



YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yapılan 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu kayıt süreci için başvuru tarihi açıklandı. Öğrencilerin yaz tatilinde daha verimli geçirebilmesi amacıyla yapılan yaz okulu çeşitli derslerin alınabildiği ve dersten geçme imkanı sunan bir eğitim programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin kayıt süresine dikkat etmesi gerektiği belirtilirken ekstra bir kayıp sürecinin açılmayacağı vurgulandı.

HABER: METE YILMAZ