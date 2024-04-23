Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e çıktı.

EURO 2024, futbol dünyasının yanı sıra TV satışlarını da hareketlendirdi

EURO 2024, futbol dünyasının yanı sıra TV satışlarını da hareketlendirdi

Ülkede Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye geriledi.

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verilerine göre, Çin 'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 artarak art arda ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.