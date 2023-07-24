İSTANBUL - ARGEM tarafından düzenlenen Yaz Kuran Kursu, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar dini eğitimlerin yanında sosyal aktivitelere de katılıyor. Bu kapsamda öğrenciler, Çatalca Mevkii’nde bulunan at binicilik merkezine giderek eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, 6 haftalık yoğun bir programı kapsayan kursta öğrenciler dini bilgilerini geliştirme imkânı elde ediyor. Ayrıca yapılan sosyal aktiviteler ve geziler ile öğrenciler yaz tatilinin heyecanını yaşıyor. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, 6 haftalık yoğun bir programı kapsayan kursta öğrenciler dini bilgilerini geliştirme imkânı elde ediyor. Ayrıca yapılan sosyal aktiviteler ve geziler ile öğrenciler yaz tatilinin heyecanını yaşıyor.



“ARGEM’de Kur’an öğreniyoruz”

ARGEM Yaz Kuran Kursu öğrencisi Elifnur Serttaş, “ARGEM Yaz Kuran Kursu ile buraya geldik. ARGEM’de Kur’an öğreniyoruz. Ayrıca saklambaç, körebe gibi oyunlar oynuyoruz. Bugün de at binmeye geldik. Atın ismi Karamel ben de Karamel’le çok eğlendim.” dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Elif, “ARGEM Yaz Kuran Kursu’na geldim. Burada Kur’an okuyoruz, ilmihal ve siyer dersleri öğreniyoruz. Hem oyunlar oynuyoruz, hem öğreniyoruz. Burada çok eğleniyoruz. Bugün de at binmeye geldik. Çok mutluyum” şeklinde konuştu. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, 6 haftalık yoğun bir programı kapsayan kursta öğrenciler dini bilgilerini geliştirme imkânı elde ediyor. Ayrıca yapılan sosyal aktiviteler ve geziler ile öğrenciler yaz tatilinin heyecanını yaşıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI