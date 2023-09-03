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Otomobilde sıkışan 1'i bebek 4 yaralı, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Adem T. idaresindeki 34 AES 13 plakalı otomobil ile Selami Ç. yönetimindeki 59 AFZ 245 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurduktan sonra durabildi.

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