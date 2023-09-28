Antwerp

Dünyanın en iyi cimnastikçilerini buluşturacak ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota verecek organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin, kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür; erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'yla temsil edileceği organizasyonda 73 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, altın madalya mücadelesi verecek.

Altı sporcu geçen yılki unvanını korumaya çalışacak

Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaşan ve bu yıl da organizasyona katılan erkekler halkada Adem Asil, bireysel genel tasnifte Japon Daiki Hashimoto, kulplu beygirde İrlandalı Rhys McClenaghan, atlama masasında Ermeni Artur Davtyan, kadınlarda ise genel tasnifte Brezilyalı Rebeca Andrade ve yer aletinde Büyük Britanyalı Jessica Gadirova, Antwerp'te unvanını korumak için mücadele edecek.

Olimpiyat şampiyonu ABD'li Simone Biles geri döndü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle bazı yarışlara katılmayan Simone Biles, olimpiyat sonrası takım arkadaşlarıyla, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürerek Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermişti.

Uzun bir süre cimnastikten uzak kalan ABD'li sporcu, Antwerp'te yapılacak 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılma kararı aldı.

Simon Biles'in, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 31 madalyası bulunuyor.

Geçen yıl 36 sporcu madalya sevinci yaşadı

Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 74 ülkeden 400'ü aşkın sporcu mücadele etmişti.

Organizasyonda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 farklı ülke madalya elde ederken, 36 sporcu da madalya sevinci yaşadı.

İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve ülkelerin isimleri şu şekilde:

Erkekler

Genel tasnif:

Altın: Daiki Hashimoto (Japonya)

Gümüş: Zhang Boheng (Çin)

Bronz: Wataru Tanigawa (Japonya)

Yer aleti:

Altın: Giarnni Regini-Moran (Büyük Britanya)

Gümüş: Daiki Hashimoto (Japonya)

Bronz: Ryosuke Doi (Japonya)

Kulplu beygir:

Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda)

Gümüş: Ahmad Abu al Soud (Ürdün)

Bronz: Harutyun Merdinyan (Ermenistan)

Halka aleti:

Altın: Adem Asil (Türkiye)

Gümüş: Zou Jingyuan (Çin)

Bronz: Courtney Tulloch (Büyük Britanya)

Atlama masası:

Altın: Artur Davtyan (Ermenistan)

Gümüş: Carlos Yulo (Filipinler)

Bronz: Igor Radivilov (Ukrayna)

Paralel bar:

Altın: Zou Jingyuan (Çin)

Gümüş: Lukas Dauser (Almanya)

Bronz: Carlos Yulo (Filipinler)

Barfiks:

Altın: Brody Malone (ABD)

Gümüş: Daiki Hashimoto (Japonya)

Bronz: Arthur Mariano (Brezilya)

Takım:

Altın: Çin

Gümüş: Japonya

Bronz: Büyük Britanya

Kadınlar

Genel tasnif:

Altın: Rebeca Andrade (Brezilya)

Gümüş: Shilese Jones (ABD)

Bronz: Jessica Gadirova (Büyük Britanya)

Atlama masası:

Altın: Jade Carey (ABD)

Gümüş: Jordan Chiles (ABD)

Bronz: Coline Devillard (Fransa)

Asimetrik bar:

Altın: Wei Xiaoyuan (Çin)

Gümüş: Shilese Jones (ABD)

Bronz: Nina Derwael (Belçika)

Denge aleti:

Altın: Hazuki Watanabe (Japonya)

Gümüş: Ellie Black (Kanada)

Bronz: Shoko Miyata (Japonya)

Yer aleti:

Altın: Jessica Gadirova (Büyük Britanya)

Gümüş: Jordan Chiles (ABD)

Bronz: Rebeca Andrade (Brezilya), Jade Carey (ABD)

Takım:

Altın: ABD

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: Kanada

AA