Antwerp

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Genel tasnif elemelerinde yarışan milli cimnastikçilerden Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu ile alet elemelerinde yarışan Derin Tanrıyaşükür ile Bilge Tarhan, finallere kalamadı.

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, ilk sıradan finallere kaldı

Cimnastiğe uzun bir süre ara verdikten sonra Antwerp'teki Dünya Şampiyonası'na katılan ABD'li sporcu Simone Biles, genel tasnif elemelerinde aldığı toplam 58.865 puanla ilk sıradan finale kalmayı başardı.

Finale kalmayı başaran diğer 23 sporcunun isimleri ve ülkeleri ise şöyle:

Shilese Jones (ABD)

Jessica Gadirova (İngiltere),

Rebeca Andrade (Brezilya)

Elsabeth Black (Kanada)

Flavia Saraiva (Brezilya)

Manila Esposito (İtalya)

Qiyuan Qiu (Çin)

Yushan Ou (Çin)

Melanie De Jesus Dos Santos (Fransa)

Naomi Visser (Hollanda)

Kaylia Nemour (Cezayir)

Ondine Achampong (İngiltere)

Georgia Godwin (Avustralya)

Alice D'amato (İtalya)

Ana Barbosu (Romanya)

Pauline Schaefer-Betz (Almanya)

Yunseo Lee (Güney Kore)

Alexa Moreno (Meksika)

Sarah Voss (Almanya)

Eythora Thorsdottir (Hollanda)

Rina Kishi (Japonya)

Chiaki Hatakeda (Japonya)

Filipa Martins (Portekiz)

2024 Paris'e takım halinde gidecek ülkeler de belli oldu

Organizasyonda 12 ülke içinde yer alan ülkelerden; ABD, İngiltere, Çin, Brezilya, İtalya, Hollanda, Fransa, Japonya, Avustralya, Romanya, Güney Kore ve Kanada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Ayrıca ilk sekiz içinde yer alan ABD, İngiltere, Çin, Brezilya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Japonya ise organizasyonun finallerinde yarışma hakkı elde etti.

Alet finalline kalan sporcular

Organizasyonda elde ettikleri puanlarla ilk sekizde yer alarak alet finallerine kalan sporcuların isimleri ve ülkeleri sırasıyla ise şu şekilde:

Atlama masası:

Simone Biles (ABD)

Rebeca Andrade (Brezilya)

Seojeong Yeo (Güney Kore)

Jessica Gadirova (İngiltere)

Alexa Moreno (Meksika)

Joscelyn Roberson (ABD)

Shoko Miyata (Japonya)

Coline Devillard (Fransa)

Asimetrik paralel:

Qiyuan Qiu (Çin)

Shilese Jones (ABD)

Kaylia Nemour (Cezayir)

Zhuofan Huang (Çin)

Simone Biles (ABD)

Sanna Veerman (Hollanda)

Naomi Visser (Hollanda)

Elsabeth Black (Kanada)

Lorette Charoy (Fransa)

Denge aleti:

Simone Biles (ABD)

Yaqin Zhou (Çin)

Qingying Zhang (Çin)

Pauline Schaefer-Betz (Almanya)

Shilese Jones (ABD)

Jessica Gadirova (İngiltere)

Urara Ashikawa (Japonya)

Rebeca Andrade (Brezilya)

Yer aleti:

Simone Biles (ABD)

Jessica Gadirova (İngiltere)

Rebeca Andrade (Brezilya)

Flavia Saraiva (Brezilya)

Shilese Jones (ABD)

Yaqin Zhou (Çin)

Naomi Visser (Hollanda)

Sabrina Maneca-Voinea (Romanya)

AA