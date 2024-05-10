Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalyan ekibi Fiorentina'nın ardından finale çıkan ikinci takım belli oldu.

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Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 10 ve 78. dakikalarda Ayoub El Kaabi'nin attığı gollerle İngiliz ekibi Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve iki maçı da kazanarak finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, eşleşmenin iki maçında toplam 5 gol atarak takımının finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Fiorentina ile Olympiakos arasındaki Avrupa Konferans Ligi finali, 29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

Kaynak: AA