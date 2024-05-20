Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesinde Muhbir ile İran halkına Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Putin, Reisi'nin güvenilir ortak olduğunu ve Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesinde paha biçilemez kişisel katkıda bulunduğunu belirtti.

Muhbir de ülkenin bu zor döneminde gösterdiği dayanışmadan dolayı Putin'e teşekkür etti.

Her iki taraf da ileride ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.