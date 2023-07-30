Haber: Beyza Betül Cihan

Aşure, Orta Doğu ve Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan geleneksel bir tatlı çeşididir. İslam dünyasında Muharrem ayında, özellikle Aşure Günü'nde pişirilerek paylaşılan bu lezzetli tatlı, pek çok faydasıyla da bilinmektedir. İşte aşurenin faydalarından bazıları:

Besleyici ve Enerji Verici: Aşure, içeriğindeki çeşitli malzemeler sayesinde besleyici ve enerji verici bir özelliğe sahiptir. Bu tatlıda bulunan tahıl ve baklagiller, protein ve karbonhidrat açısından zengindir, vücuda ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar. Lif Kaynağı: Aşure, içeriğindeki kuru meyve, tahıl ve baklagiller sayesinde lif açısından zengin bir tatlıdır. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler. Antioksidanlarla Zengin: Aşurede bulunan kuru meyveler, kuruyemişler ve baharatlar antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyucu etkiye sahiptir ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Aşırı sıcaklarda Akut Gastroenterit salgınına dikkat! Vitamin ve Mineraller: Aşure, içeriğindeki çeşitli kuru meyveler ve kuruyemişler sayesinde A, C, E vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko gibi mineralleri içerir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kemik sağlığını desteklemeye ve vücut fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur. Duygusal Bağ ve Paylaşım: Aşure, özellikle Muharrem ayında toplumun birlik ve dayanışmasını pekiştiren önemli bir geleneksel tatlıdır. Aşure gününde komşu ve akrabalar arasında paylaşımın arttığı, dostluk ve dayanışma duygularının pekiştiği bir ortam oluşur.

Özetle, aşure hem lezzetli bir tatlı olması hem de içeriğindeki besleyici malzemeler sayesinde pek çok fayda sağlaması nedeniyle tercih edilen bir yiyecektir. Ancak, şeker içeriğinin yüksek olması nedeniyle dikkatli tüketmek ve dengeli bir şekilde beslenmek önemlidir. Aşureyi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları çerçevesinde uygun porsiyonlarda ve şeker miktarını azaltarak hazırlamak, daha sağlıklı bir seçenek oluşturabilir.