İSTANBUL - Yıl sonu etkinlikleri kapsamında, “Fırçanın Ucundaki; Ahenk” isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Ev hanımlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu serginin açılışı Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda yapıldı. Sergide birbirinden güzel 250 eser sanatseverlerle buluşurken, serginin açılışını kursiyerler öğretmenleriyle birlikte yaptı. Röprodüksiyon çalışmalarının ağırlıkta olduğu eserler tuval üzerine yağlı boya tekniği ile çalışıldı. “Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesi kapsamında “Ana Renkler” ismiyle 2010 yılında başlayan sanat projesi, başladığı günden bu yana pek çok sayıda kadına ulaşmayı başardı. Proje, kadınları sosyal yaşama dâhil ederek kendilerini sanatla ifade etme yolunu açmayı amaçlıyor. Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda ücretsiz gezilebilecek “Fırçanın Ucundaki; Ahenk” sergisi 15 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak. Bir başka sergi ise Ataşehirli çocukların bir yıl boyunca yaptığı resimler “Minik Ellerin Sanat Macerası” adıyla MSKM’de açıldı. Çocuklarının sergisini gezen velilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Muhteşem konserler

Ataşehir Belediyesi Toplulukları, birbirinden renkli içeriklerle hazırladıkları yıl sonu gösterilerini Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahneleyerek sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. İlk olarak Opera Sanatçısı Sedat Sarıgül şefliğinde çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi MSKM Halk Müziği Topluluğu, yıl sonu konseriyle Ataşehirli sanatseverlerin karşısına çıktı. Çalışmalarını Ataşehir Belediyesi bünyesinde sürdüren MSKM Halk Müziği Topluluğu “Türküler İle Gelen Bahar” ismini verdikleri konserleriyle birbirinden güzel ve değerli halk müziği eserlerini Ataşehirlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. 3 Haziran Cumartesi akşamı ise Şef Ahmet Yakup Yıldız yönetiminde, Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Topluluğu, “Bir Nefes Anadolu” konseri ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde müzikseverle buluştu. Bir diğer konser ise 4 Haziran Pazar akşamı Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verildi. Koro, baharı selamlayan şarkılarıyla sanatseverlerin huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Hicazkar, hüzzam ve nihavend makamlarından oluşturduğu repertuarıyla sahne alan olan koro, solistleri ve toplu icrasıyla, her konserinde bir öncekinden daha yüksek bir performansı yakalamayı başardı. Musiki sevgisi ve dostluk bağları ile birbirine bağlı olan koro, müzikseverlerden tam not aldı.

HABER: METE YILMAZ