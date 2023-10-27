İzmir

Serginin tanıtımı amacıyla Folkart Galery'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, serginin 7 yıllık hazırlık sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Daha önce yaptıkları "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" sergisi ile 220 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Sancak, "Bu sergiyi İzmir'de 300-400 bin kişinin gezmesini bekliyoruz." dedi.

Böyle bir sergiye imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Sancak, "Bu sergiyi çok insanın gezmesini istiyorum. Herkes Atatürk'ü tanısın, yaptıklarını görsün, Cumhuriyet'in ne zor şartlarda kurulduğunu, bütün Türkiye'nin bu serüveni görmesini istiyorum. Sergi, Atatürk'ün ilk gençlik yıllarından itibaren başlıyor. Daha sonra Büyük Taarruz'a doğru gidiyor ve ilerliyor. En sonda Atatürk'ümüzün öldüğü zamanki yatağında yüzünden alınan maskı dahi var. Özellikle en son parça beni çok fazla etkiliyor." diye konuştu.

Sancak, bu sergiyi bir müzeye dönüştürmek için çalışmaya başladıklarını, birkaç yıl içinde İzmir'e güzel bir müze kazandıracaklarını anlattı.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak da etkinlikten heyecan ve gurur duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Serginin önemi tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle katbekat artıyor. 7 yıl sürdü bu eserleri burada tek çatı altında toplayabilmek. Şu an gördüğünüz eserler belki toplam eserlerin sadece yüzde 20-25'i. Ücretsiz olması ayrı bir gurur kaynağı."

Atatürk'ün fotoğrafları, özel eşyaları var

Sergide Atatürk'ün, aralarında az bilinenlerin de olduğu 150 fotoğrafıyla, sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi eşyaları bulunuyor. Yine Atatürk'ün bazı kişilere imzaladığı fotoğrafların yanı sıra yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Ayrıca özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları, el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım'ın mektubu, döneme ilişkin afişler, belgeler, gazete ve dergi örnekleri, 100 yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş özel objeler sergide görülebilecek.

Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi, Folkart Galery'de 29 Ekim'de açılacak. 31 Mart 2024'te sona erecek sergi, Ankara ve İstanbul'da da vatandaşlarla buluşacak.