Madrid

Atlantik Okyanusu'nda yeni bir düzensiz göçmen trajedisi olmasından endişe edilen olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) adlı İspanyol sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Helena Maleno, "Hemen harekete geçip, arama kurtarma ekibi yollanmazsa büyük bir insanlık trajedisi daha yaşanacak." dedi.

Ailelerin kendileriyle irtibata geçmesiyle olaydan haberdar olduklarını anlatan Maleno, "65 ve 60 göçmenin olduğu belirtilen ilk iki tekne 23 Haziran'da Senegal'in güney kıyılarından yola çıktı. 200 kadar göçmenin olduğu diğer tekne ise 27 Haziran'da Senegal-Gambiya sınırına yakın bir yerden çıktı. 3 tekneden de haber yok. Fas, Moritanya ve İspanya'daki makamları haberdar ettik ama bizim bildiğimiz bir kez arama uçağı gönderildi o kadar." diye konuştu.

Maleno, düzensiz göçmenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu da vurguladı.

"Bu 300 düzensiz göçmen Amerikan vatandaşı olsaydı şimdi tüm dünya onları aramaya koyulmuştu, oysa şimdi uluslararası kurumlar ve ülkeler tamamen sessizliğe bürünmüş durumda." diyen Maleno, şöyle devam etti:

"Avrupa kayıp düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeyi kurumsal politika haline getirdi. Bu en son olay, düzensiz göçmenlerin kullandığı Kuzey Afrika-Kanarya Adaları güzergahında bu yılki en büyük trajedi olabilir. Tahta teknelerle yola çıktıklarını biliyoruz. Yeterli su ve yiyecekleri var mı? Motorları mı bozuldu? Halen kurtarmak için vakit var."

Senegal'de son dönemde yaşanan iç çatışmalar nedeniyle büyük bir düzensiz göçmen akını yaşandığını belirten Maleno, son 1 ayda bu ülke kıyılarından yola çıkıp İspanya'ya gelen düzensiz göçmen taşıyan 19 tekne tespit ettiklerini ifade etti.

Bu arada, İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde düzensiz göçmen ya da göçmen sorunlarının hiçbir siyasi parti tarafından gündeme getirilmemesinden yakınan Maleno, "bu sessizliğin kırılması" çağrısında bulundu.

2023'ün ilk yarısında Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan 951 düzensiz göçmen öldü

Öte yandan, Caminando Fronteras'ın yayımladığı son raporda, 2023'ün ilk yarısında Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya gelmeye çalışan 951 düzensiz göçmenin denizde boğularak ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Ailelerin ifadelerine dayanılarak hazırlanan ve kayıp olmaları nedeniyle "ölü" olarak kabul edilen bu düzensiz göçmenlerden 112'sinin kadın, 49'unun da çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçte en büyük kayıplar, son yıllarda çok sık kullanılan Kuzey Afrika-Kanarya Adaları (778) rotasında oldu.

AA