Ülkedeki yaklaşık 3 milyon seçmen, yeni devlet başkanı nı 8 adayın arasından seçecek.

Panama yasalarına göre tek turlu seçim de en fazla oyu alan aday galip gelecek ve 1 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayacak.

Bu seçim de Ulusal Meclisin 885 yeni üyesi de belirlenecek.

Yerel saatle sabah 07.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapanacak.

Anketlere göre, kara para aklama davasında ver ile n hapis cezası nedeniyle 5 Mart'ta adaylığı iptal ed ile n eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin yerine aday göster ile n eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino'nun seçim i önde tamamlayacağı öngörülüyor.

Ekonomideki ger ile me sebebiyle popülerliği azalan Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, anayasa uyarınca aday olarak yarışamıyor.

Seçim sürecindeki en önemli gündem maddelerini kuraklık yüzünden Panama Kanalı'nın kullanımındaki azalma, ülkedeki ekonomik daralma ile Darien Boşluğu oluşturdu.

IMF, 2023'te yüzde 7,3 olan ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5'e düşeceği tahmininde bulundu.

Kuraklık yüzünden çok sayıda geminin geçişine sınır getirilmek zorunda kalınması, Atlantik ile Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan, ülkenin önemli gelir kaynaklarından Panama Kanalı'ndan elde ed ile n kazancı azalttı.

Ayrıca, Panama ile Kolombiya sınırının kesiştiği vahşi ormanlardan oluşan, ABD'ye ulaşmak isteyen Güney Amerikalılar için önemli güzergahlardan olan 575 bin hektarlık Darien Boşluğu, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış sebebiyle ciddi sorun oluşturuyor.

Ne olmuştu?

Panama Seçim Mahkemesi, 5 Mart'ta kara para aklama davasında 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin başkanlık seçim leri için adaylığını iptal etmişti.

İptal kararının, Anayasa'daki "başkan adaylarının 5 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olması" şartına istinaden alındığı bildirilmişti.

Mahkeme, ayrıca Martinelli'nin başkanlık yaptığı siyasi partinin seçim pusulasında eski Bakan Jose Raul Mulino tarafından temsil ed ile ceğini duyurmuştu.

Mulino'nun devlet başkanlığı adaylığına "partisi tarafından seç ile rek aday ilan edilmediği" gerekçesiyle itirazda bulunulmuş, Panama Yüksek Mahkemesi 3 Mayıs'ta itirazı reddederek eski bakanın adaylığının Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetmişti.