İSTANBUL -Metaverse kavramını ‘Deneyimsel Mimari’ olarak markalara aktaran ve 50’den fazla projeye imza atan Atlas Space; yeni dünyanın altyapısını sunarken, tasarım ekipleri ile görselleştirme, deneyim ekipleri ile bu dünyaların yeniden tasarlanmasına olanak sağlamaya devam ediyor.

53 şirketin yer aldığı ‘XR/AR/VR’ kategorisinin kazananı: Atlas Space

Bu yıl ilk kez düzenlenen The American Metaverse Awards; Web3 ve Metaverse'i benimseyen, gelecek vaat eden yeni şirketler, markalar ve büyük şirketler arasında bağlantı kurmak amacıyla Miami’de gerçekleşti. Yeni ve köklü markalar için Metaverse'deki fırsatların yanı sıra, ortaya çıkan yeni iş modelleri ve gelir artırma stratejilerinin keşfedildiği etkinlikte, 100’den fazla şirket 19 ayrı kategoride yarıştı. Dünya çapındaki firmaların kıyasıya rekabet ettiği ödül töreninde, 53 şirketin yer aldığı ‘XR/AR/VR’ kategorisinin kazananı, Atlas Space oldu.

HABER: METE YILMAZ