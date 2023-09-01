İSTANBUL (AA) - Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 458 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.923 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.455 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 9.505 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.298 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.805 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,7 azalışla 1,0844 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0850 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurmasının risk iştahını yükselttiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ediyor. Bugün gözler, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 ve aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı. İşsizlik oranı ise temmuzda sabit kalarak yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.