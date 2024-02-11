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2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.

12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.

Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

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